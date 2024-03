MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

So bewegt sich MasterCard

Die Aktie von MasterCard zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 476,95 USD nach oben.

Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 476,95 USD. Der Kurs der MasterCard-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 478,37 USD zu. Bei 477,72 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 86.861 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 490,00 USD. Gewinne von 2,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 352,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,00 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

MasterCard-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,37 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,47 USD belaufen.

Am 31.01.2024 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.548,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.817,00 USD in den Büchern standen.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 14,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

