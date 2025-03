MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard reagiert am Mittwochnachmittag positiv

So bewegt sich MasterCard

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 550,70 USD.

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 550,70 USD. Zwischenzeitlich stieg die MasterCard-Aktie sogar auf 550,88 USD. Bei 547,14 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 77.669 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 582,00 USD. 5,68 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 428,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 22,12 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,27 USD, nach 2,74 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 628,00 USD.

Am 30.01.2025 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,48 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2025 terminiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,69 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 3 Jahren verdient

Hedgefonds-Manager Israel Englander wettet auf diese zwei Quantencomputer-Aktien