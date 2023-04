MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Vormittag im Minus

Aktien in diesem Artikel MasterCard 335,00 EUR

Die MasterCard-Aktie musste um 22:15 Uhr im AMEX-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 368,50 USD. Im Tief verlor die MasterCard-Aktie bis auf 368,43 USD. Bei 373,72 USD eröffnete der Anteilsschein. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 4.998 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 382,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,53 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 278,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 32,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 26.01.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.817,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.216,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von MasterCard rechnen Experten am 01.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,23 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

