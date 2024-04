MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag auf grünem Terrain

So bewegt sich MasterCard

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 463,08 USD. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 463,08 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 462,91 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.117 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 490,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 5,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 358,00 USD erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 22,69 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,37 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,48 USD.

MasterCard veröffentlichte am 31.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,18 USD gegenüber 2,65 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent auf 6,55 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.05.2024 erwartet. Am 30.04.2025 wird MasterCard schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 14,40 USD fest.

