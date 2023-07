MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Mittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 362,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von MasterCard gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 11:51 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 362,80 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte MasterCard-Aktie bei 362,00 EUR. Bei 362,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 598 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 367,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Bei 286,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 26,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 27.04.2023. Das EPS wurde auf 2,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 2,76 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 5.748,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.200,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,54 Prozent gesteigert.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,12 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in MasterCard abgeworfen

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes MasterCard-Investment eingefahren

Erste Schätzungen: MasterCard gewährt Anlegern Blick in die Bücher