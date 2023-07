MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

MasterCard im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 401,36 USD abwärts.

Die MasterCard-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 401,36 USD. In der Spitze büßte die MasterCard-Aktie bis auf 401,07 USD ein. Bei 404,86 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt wechselten via AMEX 7.520 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 404,86 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,87 Prozent. Bei 278,35 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 30,65 Prozent Luft nach unten.

MasterCard ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,76 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.748,00 USD umgesetzt, gegenüber 5.200,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,12 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in MasterCard abgeworfen

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes MasterCard-Investment eingefahren

Erste Schätzungen: MasterCard gewährt Anlegern Blick in die Bücher