Kursentwicklung im Fokus

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagabend mit KursVerlusten

26.08.25 20:24 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagabend mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von MasterCard. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 588,65 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 0,8 Prozent auf 588,65 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MasterCard-Aktie bisher bei 586,37 USD. Bei 593,08 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 155.274 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 601,50 USD. Mit einem Zuwachs von 2,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 466,75 USD. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 20,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

MasterCard-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,74 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,92 USD aus. Analysten bewerten die MasterCard-Aktie im Durchschnitt mit 628,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MasterCard am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,50 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 17,17 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 23.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,37 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com

mehr Analysen