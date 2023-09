MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 399,46 USD.

Die MasterCard-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 399,46 USD nach. In der Spitze fiel die MasterCard-Aktie bis auf 399,30 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 400,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 23.890 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 418,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 4,79 Prozent zulegen. Bei 276,96 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 44,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 27.07.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,89 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.269,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.497,00 USD in den Büchern standen.

Die MasterCard-Bilanz für Q3 2023 wird am 31.10.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2026 20,55 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

