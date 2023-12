MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagnachmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 425,02 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 425,02 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MasterCard-Aktie bisher bei 425,62 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 425,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten MasterCard-Aktien beläuft sich auf 16.528 Stück.

Am 21.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 427,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,61 Prozent hinzugewinnen. Bei 340,35 USD fiel das Papier am 14.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 26.10.2023 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 3,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 2,68 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.533,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 5.756,00 USD eingefahren.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,16 USD je Aktie.

