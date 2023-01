MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagnachmittag im Plus

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 349,20 EUR zu. Bei 349,20 EUR erreichte die MasterCard-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 343,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 311 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 360,80 EUR erreichte der Titel am 28.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 3,22 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 281,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 24,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 26.01.2023 vor. Das EPS belief sich auf 2,65 USD gegenüber 2,37 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 5.817,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.985,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.05.2023 terminiert. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können MasterCard-Anleger Experten zufolge am 01.02.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 12,17 USD je Aktie aus.

