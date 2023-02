MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zieht am Vormittag an

Die MasterCard-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 334,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MasterCard-Aktie bei 334,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 334,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 21 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2022 markierte das Papier bei 360,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 7,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 281,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

MasterCard ließ sich am 26.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,35 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 5.817,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.216,00 USD umgesetzt.

Am 03.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von MasterCard veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 12,18 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Ehemaliger MasterCard-Mitarbeiter verkauft seine Kündigung als NFT

Konkurrenz zu PayPal und Apple: JPMorgan, Wells Fargo & Co. arbeiten offenbar an Wallet für Online-Shopping

Visa-Aktie legt an der NYSE zu: Visa mit deutlicher Gewinnsteigerung

Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard Inc.

Bildquellen: Allmy / Shutterstock.com