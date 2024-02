MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard fällt am Dienstagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 472,89 USD.

Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,3 Prozent auf 472,89 USD ab. Die MasterCard-Aktie gab in der Spitze bis auf 471,32 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 474,55 USD. Zuletzt wechselten 46.265 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 26.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 475,01 USD. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 0,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 340,35 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 38,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,37 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,47 USD aus.

Am 31.01.2024 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,18 USD gegenüber 2,65 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.817,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.548,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 14,41 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

