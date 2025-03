MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zieht am Donnerstagnachmittag an

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 558,42 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 558,42 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die MasterCard-Aktie bei 558,97 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 549,07 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 115.661 MasterCard-Aktien.

Am 04.03.2025 markierte das Papier bei 582,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 4,22 Prozent zulegen. Am 25.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 428,86 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Nach 2,74 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,27 USD je MasterCard-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 628,00 USD.

Am 30.01.2025 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS lag bei 3,64 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,48 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 6,55 Mrd. USD eingefahren.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 24.04.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 18,69 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 3 Jahren verdient

Hedgefonds-Manager Israel Englander wettet auf diese zwei Quantencomputer-Aktien