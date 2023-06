MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zieht am Nachmittag an

MasterCard im Blick

Die Aktie von MasterCard zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 381,11 USD.

Um 15:52 Uhr wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 381,11 USD nach oben. Die MasterCard-Aktie zog in der Spitze bis auf 381,63 USD an. Bei 380,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 56.428 MasterCard-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 392,12 USD. Dieser Kurs wurde am 20.05.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 276,96 USD fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 27.04.2023 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,80 USD gegenüber 2,76 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 5.748,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.200,00 USD umgesetzt.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 12,26 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

