MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei MasterCard am Mittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von MasterCard. Das Papier von MasterCard legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 365,00 EUR.

Das Papier von MasterCard legte um 11:18 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 365,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MasterCard-Aktie bei 365,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 364,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 455 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 367,00 EUR markierte der Titel am 25.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 287,50 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Abschläge von 21,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 27.04.2023 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,54 Prozent auf 5.748,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.200,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2023 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 12,12 USD im Jahr 2023 aus.

