MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 402,42 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die MasterCard-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 402,42 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MasterCard-Aktie bisher bei 403,54 USD. Zwischenzeitlich weitete die MasterCard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 400,39 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 402,00 USD. Zuletzt wechselten 79.594 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 404,91 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 276,96 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 31,18 Prozent Luft nach unten.

Am 27.04.2023 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MasterCard ein EPS von 2,76 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.748,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 5.200,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte MasterCard am 31.10.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 12,12 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

