MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Donnerstagvormittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MasterCard. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 0,3 Prozent auf 402,59 USD zu.

Um 22:15 Uhr sprang die MasterCard-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 402,59 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die MasterCard-Aktie sogar auf 402,71 USD. Mit einem Wert von 399,55 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 5.075 Aktien.

Bei 404,86 USD markierte der Titel am 25.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,56 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 278,35 USD. Mit einem Kursverlust von 30,86 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

MasterCard ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,76 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,54 Prozent auf 5.748,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.200,00 USD in den Büchern gestanden.

Die MasterCard-Bilanz für Q3 2023 wird am 31.10.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 12,12 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

