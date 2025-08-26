MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag freundlich
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Zuletzt sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 592,50 USD zu.
Um 15:51 Uhr sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 592,50 USD zu. Die MasterCard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 594,42 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 591,21 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 51.157 MasterCard-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 601,50 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 1,52 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 466,75 USD ab. Mit Abgaben von 21,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
MasterCard-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,74 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,92 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 628,00 USD.
Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,50 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,15 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,96 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 16,37 USD im Jahr 2025 aus.
Alle: Alle Empfehlungen