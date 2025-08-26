DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.610 +0,4%Nas21.589 +0,2%Bitcoin96.238 +0,1%Euro1,1633 -0,1%Öl67,86 +0,9%Gold3.394 ±0,0%
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verzeichnet am Mittwochabend Verluste

27.08.25 20:24 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verzeichnet am Mittwochabend Verluste

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von MasterCard gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 590,16 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr fiel die MasterCard-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 590,16 USD ab. Die MasterCard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 590,16 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 591,21 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 127.075 MasterCard-Aktien.

Bei 601,50 USD markierte der Titel am 23.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 1,92 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 466,75 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 26,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,74 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,92 USD je MasterCard-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 628,00 USD je MasterCard-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 31.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,07 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,50 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent auf 8,15 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,37 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com

