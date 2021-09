MasterCard Aktie News: MasterCard auf grünem Terrain

Die MasterCard-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 307,10 EUR. Bei 308,00 EUR erreichte die MasterCard-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 308,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 415 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 27.07.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 334,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 243,50 EUR ab.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,64 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

MasterCard Inc. ist eine US-amerikanische Kreditkartenorganisation. Als Bindeglied zwischen Geldinstituten, Betrieben, Händlern, Karteninhabern und der öffentlichen Hand fungierend, bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Zahlungsdiensten in den Bereichen Kredit, Kontobelastung, Prepaid sowie artverwandte Leistungen an. Dabei agiert das Unternehmen als Franchisegeber, Vermittler und Berater gleichzeitig. Vor allem die Kreditkartentypen MasterCard, Maestro (auf PIN basierend) und Cirrus (Bargeldbezug) zählen zu den weltweit anerkannten und vielgenutzten Kreditkarten. Darüber hinaus sind Transaktions- sowie Support-Services über das Netzwerk im Angebot inbegriffen. Zu den weiteren Unternehmensaktivitäten zählen auch die Verwaltung und Förderung der Marken durch Werbung, interaktive Programme und Sponsoring-Initiativen sowie die Entwicklung von neuen Technologien. Neben den genannten Bereichen verfügt MasterCard über Know-how in Produktentwicklung, Zahlungstechnologien, Beratung sowie Information.

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

BaFin: Neue Regeln für Kreditkartenzahlungen bringen mehr Sicherheit

MasterCard mit Gewinnsprung - MasterCard-Aktie gefragt

Ausblick: MasterCard zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com