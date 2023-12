MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von MasterCard zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 424,64 USD.

Um 15:51 Uhr sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 424,64 USD zu. Die MasterCard-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 424,64 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 423,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 24.378 MasterCard-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (427,60 USD) erklomm das Papier am 21.12.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 340,35 USD. Dieser Wert wurde am 14.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

MasterCard veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,68 USD je Aktie in den Büchern standen. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.533,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.756,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,16 USD je Aktie.

