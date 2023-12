MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Vormittag leichter

MasterCard im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 423,38 USD.

Die MasterCard-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 423,38 USD. Die Abwärtsbewegung der MasterCard-Aktie ging bis auf 423,25 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 423,25 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 528 MasterCard-Aktien.

Bei einem Wert von 426,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.12.2023). Mit einem Zuwachs von 0,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 340,50 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 19,58 Prozent wieder erreichen.

MasterCard ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 2,68 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.533,00 USD im Vergleich zu 5.756,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MasterCard am 01.02.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 12,16 USD im Jahr 2023 aus.

