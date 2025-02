MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf MasterCard-Kurs

Die Aktie von MasterCard zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 567,88 USD.

Die MasterCard-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 567,88 USD. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 570,02 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 567,30 USD. Bisher wurden heute 76.698 MasterCard-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 576,79 USD. Dieser Kurs wurde am 31.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Bei 428,86 USD erreichte der Anteilsschein am 25.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,27 USD. Im Vorjahr erhielten MasterCard-Aktionäre 2,74 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 628,00 USD je MasterCard-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 30.01.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,48 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von MasterCard veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2025 15,89 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

