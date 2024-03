Notierung im Blick

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit Aufschlag

28.03.24 16:09 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 480,16 USD zu.

Das Papier von MasterCard legte um 15:50 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 480,16 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die MasterCard-Aktie bei 480,53 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 477,91 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 73.480 MasterCard-Aktien umgesetzt. Bei 490,00 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 2,05 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 355,85 USD. Dieser Wert wurde am 30.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 34,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,37 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,47 USD. Am 31.01.2024 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,18 USD gegenüber 2,65 USD je Aktie im Vorjahresquartal. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.548,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.817,00 USD erwirtschaftet worden waren. Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 25.04.2024 gerechnet. Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2024 auf 14,41 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 5 Jahren eingebracht S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 3 Jahren abgeworfen S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor einem Jahr verdient

