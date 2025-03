MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 546,51 USD.

Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 546,51 USD. Im Tief verlor die MasterCard-Aktie bis auf 546,25 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 554,72 USD. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 93.523 Aktien.

Bei 582,00 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 6,49 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.07.2024 bei 428,86 USD. Mit Abgaben von 21,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,74 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,27 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 628,00 USD aus.

Am 30.01.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,64 USD, nach 2,98 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,48 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,55 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 24.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,69 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 3 Jahren verdient

Hedgefonds-Manager Israel Englander wettet auf diese zwei Quantencomputer-Aktien