MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die MasterCard-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:21 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 337,20 EUR. Die MasterCard-Aktie sank bis auf 337,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 339,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 190 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.04.2022 auf bis zu 362,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 7,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 286,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 17,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

MasterCard veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 2,35 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,20 Prozent auf 5.748,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.216,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 01.05.2024 dürfte MasterCard die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 12,27 USD im Jahr 2023 aus.

NYSE-Titel MasterCard-Aktie stärker: MasterCard kann Erlöse deutlich steigern

Ausblick: MasterCard verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NYSE-Titel Visa-Aktie legt zu: MasterCard-Rivale Visa steigert Umsatz und Gewinn

