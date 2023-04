MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei MasterCard am Freitagnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel MasterCard 335,80 EUR

Um 15:52 Uhr sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 374,53 USD zu. Die MasterCard-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 375,00 USD aus. Bei 372,53 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.788 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 390,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2023). Mit einem Zuwachs von 3,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,23 Prozent.

Am 27.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 2,35 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,20 Prozent auf 5.748,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.216,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 01.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,27 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

