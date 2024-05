MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt fiel die MasterCard-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 448,51 USD ab.

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 448,51 USD. Die MasterCard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 448,06 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 450,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 69.010 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 490,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 8,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 358,00 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,18 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,59 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,37 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 01.05.2024. Das EPS wurde auf 3,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 5,75 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 14,29 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

