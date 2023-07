MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 396,00 USD.

Das Papier von MasterCard legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 396,00 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die MasterCard-Aktie bei 397,99 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 397,96 USD. Zuletzt wurden via New York 72.271 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 404,91 USD. 2,25 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (276,96 USD). Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 30,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,89 USD, nach 2,76 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.269,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 5.200,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,14 USD je Aktie belaufen.

