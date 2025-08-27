MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gewinnt am Donnerstagnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 591,66 USD zu.
Das Papier von MasterCard legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 591,66 USD. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 591,99 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 590,82 USD. Bisher wurden via New York 35.107 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 601,50 USD. Dieser Kurs wurde am 23.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,66 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 466,75 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2024 mit 2,74 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,92 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 628,00 USD.
MasterCard gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,50 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 16,37 USD in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.01.2025
|MasterCard Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.2019
|Mastercard Overweight
|Barclays Capital
|28.09.2018
|MasterCard Outperform
|BMO Capital Markets
|18.05.2018
|MasterCard Neutral
|UBS AG
|04.01.2018
|MasterCard Outperform
|RBC Capital Markets
