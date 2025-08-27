MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Abend gefragt

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 592,20 USD.

Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:05 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 592,20 USD. Die MasterCard-Aktie zog in der Spitze bis auf 593,53 USD an. Bei 590,82 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 98.821 MasterCard-Aktien.

Am 23.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 601,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 1,55 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 466,75 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 21,18 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für MasterCard-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,92 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 628,00 USD aus.

Am 31.07.2025 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,07 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MasterCard ein EPS von 3,50 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,37 USD fest.

