MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 396,70 USD.

Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 396,70 USD. Die MasterCard-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 397,09 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 395,83 USD. Zuletzt wechselten 32.744 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 418,60 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 276,96 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,89 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,56 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6.269,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.497,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2026 20,55 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

