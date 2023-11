MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken MasterCard am Nachmittag auf rotes Terrain

MasterCard im Blick

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MasterCard-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 408,10 USD nach.

Um 15:53 Uhr rutschte die MasterCard-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 408,10 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die MasterCard-Aktie bis auf 407,93 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 409,08 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten MasterCard-Aktien beläuft sich auf 58.737 Stück.

Bei 418,60 USD erreichte der Titel am 15.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.12.2022 (336,53 USD). Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 21,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

MasterCard ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 6.533,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.756,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 13,50 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 12,16 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

