MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von MasterCard zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 424,85 USD.

Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 424,85 USD. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 425,89 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 423,77 USD. Zuletzt wurden via New York 56.596 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 427,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 0,64 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 14.03.2023 auf bis zu 340,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 26.10.2023 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,68 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 6.533,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.756,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MasterCard am 01.02.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,16 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

