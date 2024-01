MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der MasterCard

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 437,38 USD.

Das Papier von MasterCard befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 437,38 USD ab. Die Abwärtsbewegung der MasterCard-Aktie ging bis auf 435,00 USD. Bei 435,78 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 76.793 MasterCard-Aktien.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 440,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,80 Prozent hinzugewinnen. Am 14.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 340,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 28,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

MasterCard ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,39 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.533,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 5.817,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MasterCard am 31.01.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 12,16 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Visa-Aktie an der NYSE in Rot: Visa erzielt höheren Erlös - Wachstum bleibt auf der Strecke

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: MasterCard zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal