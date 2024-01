MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard reagiert am Montagvormittag positiv

Blick auf MasterCard-Kurs

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 437,81 USD.

Um 22:15 Uhr sprang die MasterCard-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 437,81 USD zu. Die MasterCard-Aktie legte bis auf 439,03 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 435,38 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.926 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 440,34 USD. Dieser Kurs wurde am 23.01.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 0,58 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.03.2023 bei 340,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 26.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,65 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.533,00 USD im Vergleich zu 5.817,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 12,16 USD je Aktie aus.

