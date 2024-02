MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von MasterCard. Die MasterCard-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 442,60 EUR.

Die MasterCard-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:56 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 442,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MasterCard-Aktie bei 442,60 EUR. Bei 440,60 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 451 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 29.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 442,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 317,95 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,16 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2023 mit 2,37 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,47 USD je Aktie ausschütten.

MasterCard veröffentlichte am 31.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,18 USD gegenüber 2,65 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,57 Prozent auf 6.548,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.817,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte MasterCard am 25.04.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 14,41 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

