MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von MasterCard zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 0,8 Prozent auf 478,49 USD zu.

Um 22:15 Uhr stieg die MasterCard-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 478,49 USD. Zwischenzeitlich stieg die MasterCard-Aktie sogar auf 478,49 USD. Mit einem Wert von 474,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via AMEX 2.334 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 478,49 USD erreichte der Titel am 28.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,00 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.03.2023 Kursverluste bis auf 340,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,47 USD, nach 2,37 USD im Jahr 2023.

Am 31.01.2024 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,18 USD, nach 2,65 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.548,00 USD umgesetzt, gegenüber 5.817,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 14,41 USD in den Büchern stehen haben wird.

