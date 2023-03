MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Anleger zeigten sich um 22:15 Uhr bei der MasterCard-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im AMEX-Handel nahezu unverändert bei 354,25 USD. Kurzfristig markierte die MasterCard-Aktie bei 355,49 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der MasterCard-Aktie ging bis auf 354,25 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 354,35 USD. Bisher wurden via AMEX 2.571 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 382,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 278,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 27,27 Prozent sinken.

Am 26.01.2023 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS wurde auf 2,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.817,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.216,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.05.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,20 USD je MasterCard-Aktie.

