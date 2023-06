MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken MasterCard am Vormittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MasterCard. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 380,11 USD.

Die MasterCard-Aktie wies um 22:15 Uhr Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 380,11 USD abwärts. In der Spitze büßte die MasterCard-Aktie bis auf 379,10 USD ein. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 381,13 USD. Bisher wurden heute 6.958 MasterCard-Aktien gehandelt.

Am 19.05.2023 markierte das Papier bei 391,58 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 278,35 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 26,77 Prozent Luft nach unten.

MasterCard ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.748,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.200,00 USD umgesetzt worden waren.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,24 USD fest.

