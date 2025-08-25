MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Abend gestärkt
Die Aktie von MasterCard zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von MasterCard konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 596,02 USD.
Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere um 20:04 Uhr 0,9 Prozent. Bei 596,79 USD markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 592,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 96.931 MasterCard-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 601,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2025). Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 0,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 466,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,92 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 628,00 USD aus.
MasterCard veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,50 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,15 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,96 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte MasterCard am 23.10.2025 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 16,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
