MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 410,33 USD zu.

Die MasterCard-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 410,33 USD. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 411,23 USD. Bei 411,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 36.439 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 418,60 USD. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 2,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.12.2022 bei 336,53 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 26.10.2023. Das EPS wurde auf 3,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.533,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.756,00 USD erwirtschaftet worden waren.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,16 USD je MasterCard-Aktie.

