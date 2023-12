MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 426,99 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 426,99 USD zu. Die MasterCard-Aktie legte bis auf 427,62 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 426,68 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 35.486 MasterCard-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 427,60 USD. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 0,14 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.03.2023 bei 340,35 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 20,29 Prozent Luft nach unten.

MasterCard ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,39 USD gegenüber 2,68 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 6.533,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.756,00 USD umgesetzt worden waren.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 12,16 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

