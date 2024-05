MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Nachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 442,02 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 442,02 USD. Die MasterCard-Aktie gab in der Spitze bis auf 440,73 USD nach. Bei 442,21 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 39.155 MasterCard-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 490,00 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Gewinne von 10,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 358,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten MasterCard-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,37 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,59 USD.

MasterCard gewährte am 01.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MasterCard ein EPS von 2,48 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,75 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,35 Mrd. USD ausgewiesen.

Die MasterCard-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 14,29 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 3 Jahren verdient