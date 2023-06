MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 391,35 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 391,35 USD nach oben. Bei 391,35 USD erreichte die MasterCard-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 388,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 93.107 MasterCard-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2023 bei 392,12 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,20 Prozent hinzugewinnen. Bei 276,96 USD fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

MasterCard veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,80 USD gegenüber 2,76 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.748,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.200,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

