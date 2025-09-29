MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Notierung im Fokus

Die Aktie von MasterCard zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die MasterCard-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 567,71 USD.

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr bei 567,71 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die MasterCard-Aktie sogar auf 567,71 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die MasterCard-Aktie bis auf 564,95 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 565,81 USD. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64.614 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.08.2025 auf bis zu 601,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 5,95 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (466,75 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,90 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie.

MasterCard ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,50 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 8,15 Mrd. USD gegenüber 6,96 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,38 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

Redaktion finanzen.net

