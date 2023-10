MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard macht am Nachmittag Boden gut

Blick auf MasterCard-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Zuletzt konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 369,38 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 369,38 USD zu. Die MasterCard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 369,41 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 366,52 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 109.701 MasterCard-Aktien.

Am 15.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 418,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 11,76 Prozent niedriger. Am 04.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 308,62 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Am 26.10.2023 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.533,00 USD umgesetzt, gegenüber 5.756,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MasterCard am 01.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,16 USD je Aktie.

