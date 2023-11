MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Vormittag nordwärts

So entwickelt sich MasterCard

Die Aktie von MasterCard zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die MasterCard-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 410,13 USD.

Die MasterCard-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 410,13 USD. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 411,85 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 410,87 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 5.565 MasterCard-Aktien.

Am 19.09.2023 markierte das Papier bei 417,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,74 Prozent. Am 23.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 336,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 21,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 26.10.2023. In Sachen EPS wurden 3,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 2,68 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 6.533,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 5.756,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MasterCard am 01.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

