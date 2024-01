MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard steigt am Mittwochmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 412,20 EUR zu.

Um 12:00 Uhr wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 412,20 EUR nach oben. Die MasterCard-Aktie legte bis auf 415,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 411,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.209 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 415,40 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 0,78 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 13.03.2023 Kursverluste bis auf 317,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,87 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 26.10.2023. Es stand ein EPS von 3,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 2,65 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat MasterCard im vergangenen Quartal 6.533,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MasterCard 5.817,00 USD umsetzen können.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2023 12,16 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

