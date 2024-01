MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 458,48 USD.

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 458,48 USD. Zwischenzeitlich stieg die MasterCard-Aktie sogar auf 461,97 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 450,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 192.570 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 461,97 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 340,35 USD erreichte der Anteilsschein am 14.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 26.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 6.533,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.817,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,31 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte MasterCard am 25.04.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,16 USD fest.

Redaktion finanzen.net

